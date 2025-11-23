HSV: Gute Nachrichten von Elfadli

Beim Hamburger SV hofft man auf ein Blitz-Comeback von Daniel Elfadli. Wie die ‚Bild‘ berichtet, könnte der 28-jährige Innenverteidiger sogar schon für das kommende Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart in einer Woche wieder zur Verfügung stehen.

Zuletzt wurde Elfadli schmerzlich in Hamburgs Dreierkette vermisst. Bis zu seiner Adduktorenverletzung stand der libysche Nationalspieler (drei Länderspiele) in acht von neun Ligapartien von Beginn an auf dem Platz.