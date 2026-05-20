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3. Liga

Hin und weg: Kurioser Düsseldorf-Transfer

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
1 min.
Steven van der Sloot im Trikot vonn ADO Den Haag @Maxppp

Neuzugang Steven van der Sloot könnte Fortuna Düsseldorf bereits wieder verlassen, bevor er überhaupt angekommen ist. Laut ‚Bild‘ hat der Rechtsverteidiger von ADO Den Haag zwar einen Vertrag bei der Fortuna unterschrieben, der auch für die 3. Liga gilt, doch dieser beinhaltet eine Ausstiegsklausel bereits für diesen Sommer, die der 23-Jährige wohl frühzeitig nutzen wird. Davon gehen die Fortuna-Verantwortlichen um Sportvorstand Sven Mislintat dem Bericht zufolge aus.

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Düsseldorf würde in diesem Fall 500.000 Euro für den ablösefrei verpflichteten van der Sloot erhalten, ohne dass dieser je für den Klub aufgelaufen wäre. Eigentlich war der Niederländer für die kommende Saison in der 2. Bundesliga eingeplant. Doch der überraschende Abstieg der Rheinländer machte dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Düsseldorf steht vor einem kompletten Kaderumbruch, bis zu 27 Profis könnten den Verein verlassen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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