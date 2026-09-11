Lucas Bergvall schwört Tottenham Hotspur die Treue. Der 20-jährige Mittelfeldspieler verlängert seinen bis 2031 datierten Vertrag vorzeitig. Zur neuen Laufzeit machen die Spurs keine Angaben. Bergvall war vor zwei Jahren für 20 Millionen Euro von Djurgardens IF zu Tottenham gewechselt. Seitdem bestritt der Schwede (14 Länderspiele) 80 Pflichtspiele für die Londoner.

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We are delighted to announce that Lucas Bergvall has signed a new contract with the Club.



Congratulations, Lucas 🤍



🔗 https://t.co/w6y360Ws1h pic.twitter.com/03ecbaIIcC — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 11, 2026

Sportdirektor Johan Lange sagt: „Lucas ist ein herausragender junger Spieler mit enormem Potenzial, und wir freuen uns sehr, dass er sich langfristig an den Verein gebunden hat.

Seit seiner Ankunft hat er nicht nur seine technischen Fähigkeiten und seine Spielintelligenz unter Beweis gestellt, sondern auch den Charakter, den wir von unseren Spielern erwarten.“