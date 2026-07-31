Der FC Augsburg würde gerne Taylan Bulut verpflichten. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, haben die Fuggerstädter ein erstes Angebot für den Rechtsverteidiger von Besiktas in Höhe von 2,5 Millionen Euro abgegeben. Die Schwarzen Adler fordern jedoch fünf bis sechs Millionen Euro für den 20-Jährigen.

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Der türkische Spitzenklub hatte im vergangenen Sommer selbst rund sechs Millionen Euro an Schalke 04 überwiesen, um den deutschen U20-Nationalspieler loszueisen. Seine Zeit in Istanbul verlief jedoch nicht wie geplant: Bulut kam in der abgelaufenen Spielzeit nur in zwölf Pflichtspielen zum Einsatz, weshalb er den Verein trotz eines Vertrags bis 2030 schon wieder verlassen möchte.