Leipzigs Clark verlängert und wird erneut verliehen

Caden Clark hat sich langfristig an RB Leipzig gebunden. Wie die Sachsen offiziell vermelden, erhält der offensive Mittelfeldspieler aus den USA einen neuen, bis 2025 datierten Vertrag. Das Jahr 2022 wird Clark jedoch in der MLS bei Schwesterklub New York Red Bulls bestreiten. Das Gastspiel kann per Option um ein Jahr verlängert werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir freuen uns sehr, Caden in dieser Saison mit der Möglichkeit zur Verlängerung um ein weiteres Jahr zurückholen zu können“, sagt Red Bulls-Sportchef Kevin Thelwell, „Caden hat in seiner Zeit bei uns in der vergangenen Saison und auch in dieser Nebensaison mit der Nationalmannschaft großartige Erfahrungen gesammelt. Ich bin mir sicher, dass ihm das für eine tolle Saison helfen wird.“

Leipzig verpflichtete Clark im Sommer vergangenen Jahres, ließ den 18-Jährigen aber zunächst auf Leihbasis weiter in New York spielen. Das Gastspiel wird nun um mindestens ein Jahr verlängert. Zu Einordnung: Die MLS-Saison wird stets im Kalenderjahr ausgetragen.