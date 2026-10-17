Neuer-Debatte: Matthäus kontert Kahn

Jetzt schaltet sich auch Lothar Matthäus in die Debatte um Manuel Neuer und seinen Status als Nummer eins beim FC Bayern ein. Vor der Partie zwischen dem Rekordmeister und RB Leipzig sagte der Rekordnationalspieler bei ‚Sky‘: „Das Thema wird zu groß aufgemacht. Er hat jetzt in Augsburg einen Fehler gemacht. Aber den Schnitt hätte man vor der Saison machen müssen.“ Für den geschätzten Experten ist klar, dass der 40-jährige Keeper bis zum Saisonende regelmäßig das Tor der Münchner hüten wird: „Nein, Bayern sieht es ähnlich wie ich. Wenn er gesund ist, wird er wieder im Tor stehen.“

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Im Verlauf der Woche hatten sich verschiedene Ex-Profis zu Neuer geäußert. Darunter auch Oliver Kahn, Bayern-Legende und ehemaliger Teamkollege von Matthäus. Der Titan hatte sich sehr kritisch geäußert: „Wann höre ich auf, wann trete ich zurück? Du ersparst dir bestimmte Situationen. Wenn man 36, 37, 38 wird, ich hab das selbst erlebt, braucht der Körper länger zur Regeneration. Es passiert hier und da mal ein Fehler.“