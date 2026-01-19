Menü Suche
In Berlin: Werner besteht Medizincheck

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Timo Werner im Leipziger Training @Maxppp

Der Wechsel von Timo Werner (29) zu den San José Earthquakes biegt auf die Zielgerade. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat er ehemalige DFB-Stürmer seinen Medizincheck in Berlin absolviert und bestanden.

Großverdiener Werner verlässt RB Leipzig in diesem Winter ablösefrei. Die Bestätigung des Wechsels in die USA wird aber wohl noch einige Tage auf sich warten lassen.

