„Optimistisch“: Der Stand bei Schlotterbeck

In den Vertragsverhandlungen mit Nico Schlotterbeck (25) muss sich Borussia Dortmund weiter in Geduld üben. „Wir hoffen, dass die Entscheidung positiv ausfällt. Jetzt ist es aber noch nicht so weit“, zitieren die ‚Ruhr Nachrichten‘ Sebastian Kehl.

Der BVB-Sportdirektor führt aus: „Ich weiß, dass Nico sich eine Menge intensiver Gedanken darüber macht, dass er sehr stark an diesem Klub hängt, dass ihm dieser Klub sehr wichtig ist. Deswegen bin ich weiterhin optimistisch.“

Schlotterbecks Vertrag endet 2027, neben einer Gehaltserhöhung ist in den Gesprächen auch eine Ausstiegsklausel Thema. „Wir versuchen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die für Schlotti ein attraktives Umfeld bieten“, erläutert Kehl, „am Ende will er erfolgreich sein, auch um Titel spielen. Das wollen wir alle. Und wir werden auch versuchen, uns wirtschaftlich zu bewegen und alles möglich zu machen.“

Wird Bayern aktiv?

Auf eine Schlotterbeck-Unterschrift lauern aber auch andere Vereine wie Real Madrid oder Manchester City. Wie heiß die Spur zum FC Bayern wird, hängt derweil vor allem davon ab, ob den Münchnern die Verlängerung mit Dayot Upamecano (27) gelingt.

Der BVB-Innenverteidiger selbst wäre wohl grundsätzlich offen für den Schritt zu Bayern. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ war Schlotterbeck im Sommer 2022 sogar schon beim damaligen Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu Hause, wechselte dann aber vom SC Freiburg nach Dortmund, da er dem BVB schon sein Wort gegeben habe.

Auch jetzt sei ein Schlotterbeck-Wechsel zum Rekordmeister wieder „mindestens ein Tuschel-Thema“, unter anderem wegen der größeren Chance auf Titel und weil ein Großteil seiner Familie Bayern-Fan ist.