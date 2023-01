Angebot auf dem Tisch: Demme in die Türkei?

Bei der SSC Neapel ist offenbar ein offizielles Angebot für Diego Demme eingegangen. Nach Informationen von ‚Sky Italia‘ hat Adana Demirspor eine Offerte für ein Leihgeschäft eingereicht. Die Gli Azzurri und der 31-jährige Sechser haben diesbezüglich noch keine endgültige Entscheidung getroffen, so der TV-Sender.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Adana Demirspor steht Vincenzo Montella an der Seitenlinie. Der italienische Trainer zeigte zuletzt Interesse an Tiemoué Bakayoko vom AC Mailand, beißt dort jedoch auf Granit. Nun scheinen die Verantwortlichen des türkischen Erstligisten in Demme eine Alternative gefunden zu haben. Demme wiederum hat angeblich auch mehrere Optionen in der Bundesliga.

Lese-Tipp

Hulk vor Türkei-Wechsel