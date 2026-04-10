Doppel-Option: Wie geht’s weiter mit Simpson-Pusey?

Ob Jahmai Simpson-Pusey (20) auch in der kommenden Saison für den 1. FC Köln auflaufen wird, ist noch nicht gesichert. „Ich kann die Frage aber noch nicht beantworten, dafür ist es zu früh. Ich bin sehr glücklich hier. Ich muss weiter meine Leistungen bringen und dann werden wir sehen“, zitiert der ‚Express‘ den von Manchester City ausgeliehenen Innenverteidiger.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Januar war Simpson-Pusey auf Leihbasis von City zu den Geißböcken gekommen, war seitdem abgesehen von einer Muskelverletzung und eine Rotsperre gesetzt. Der Deal zwischen den beiden Klubs beinhaltet sowohl eine Kauf- als auch eine Rückkaufoption in unbekannter Höhe. „Es war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, zum FC zu kommen. Ich bin glücklich mit der Mannschaft und dem Umfeld. Ich bin froh, dass ich diese Chance bekommen habe“, sagt Simpson-Pusey, der sicher nichts dagegen hätte, zukünftig weiter für den FC aufzulaufen.