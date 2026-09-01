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Lindström vollzieht überraschenden Transfer

von Lukas Weinstock - Quelle: redbullsalzburg.at
Jesper Lindstrøm guckt auf sein Handy @Maxppp

Die SSC Neapel hat am Deadline Day einen Abnehmer für Jesper Lindström gefunden. Der flexibel einsetzbare Offensivakteur schließt sich leihweise RB Salzburg an. Ob eine Kaufoption Teil des Deals ist, lassen die Klubs offen.

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Der Transfer kommt durchaus überraschend. Anfang August stand Lindström noch unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Schalke 04, der Bundesligist nahm auf den letzten Metern jedoch Abstand von einer Verpflichtung. Nun geht es für den Ex-Frankfurter stattdessen in Österreich weiter.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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