Lindström vollzieht überraschenden Transfer

Die SSC Neapel hat am Deadline Day einen Abnehmer für Jesper Lindström gefunden. Der flexibel einsetzbare Offensivakteur schließt sich leihweise RB Salzburg an. Ob eine Kaufoption Teil des Deals ist, lassen die Klubs offen.

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Servus in Salzburg, Jesper Lindstrom! 🔴⚪️ pic.twitter.com/BQILmUohmq — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 1, 2026

Der Transfer kommt durchaus überraschend. Anfang August stand Lindström noch unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Schalke 04, der Bundesligist nahm auf den letzten Metern jedoch Abstand von einer Verpflichtung. Nun geht es für den Ex-Frankfurter stattdessen in Österreich weiter.