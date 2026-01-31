Menü Suche
Bundesliga-Flirt Bakola vom Markt

von Lukas Hörster - Quelle: FT-Info
Darryl Bakola behauptet den Ball gegen Joe Willock @Maxppp

Darryl Bakola wird nicht zu einem der interessierten Bundesligisten Borussia Dortmund, VfB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt wechseln. Wie FT aus Frankreich erfuhr, zieht es den talentierten Mittelfeldspieler von Olympique Marseille zur US Sassuolo.

Die Italiener haben mit den Südfranzosen eine Einigung über eine Ablöse von zehn Millionen Euro plus zwei Millionen Boni erzielt. Bakola wird in den kommenden Stunden zur Untersuchung bei seinem neuen Klub erwartet.

