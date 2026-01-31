Bundesliga-Flirt Bakola vom Markt

Darryl Bakola wird nicht zu einem der interessierten Bundesligisten Borussia Dortmund, VfB Stuttgart oder Eintracht Frankfurt wechseln. Wie FT aus Frankreich erfuhr, zieht es den talentierten Mittelfeldspieler von Olympique Marseille zur US Sassuolo.

Die Italiener haben mit den Südfranzosen eine Einigung über eine Ablöse von zehn Millionen Euro plus zwei Millionen Boni erzielt. Bakola wird in den kommenden Stunden zur Untersuchung bei seinem neuen Klub erwartet.