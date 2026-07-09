Adeyemi-Poker: Diese Barça-Stars will der BVB

Borussia Dortmund könnte sich im Poker um Karim Adeyemi (24) offenbar auch mit einem Spielertausch anfreunden. Wie ‚Jijantes‘ berichtet, zeigen die Schwarz-Gelben dabei Interesse an Roony Bardghji (20/Flügelspieler), Marc Casadó (22/zentrales Mittelfeld) und Héctor Fort (19/Außenverteidiger). Da der FC Barcelona die geforderten 40 Millionen Euro des BVB nicht zahlen will, könnte die Ablöse somit etwas gedrückt werden.

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Das erste Angebot der Blaugrana für Adeyemi in Höhe von 20 Millionen Euro stößt in Dortmund voraussichtlich auf taube Ohren. Mit dem 24-Jährigen selbst ist sich Barça jedoch bereits komplett einig.

Einen Abgang der drei Akteure könnte Barcelona wohl verkraften, da keiner von ihnen im Team von Trainer Hansi Flick derzeit eine wichtige Rolle innehat. Sie stehen allerdings allesamt noch mehrere Jahre beim katalanischen Traditionsklub unter Vertrag.