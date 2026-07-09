Menü Suche
Kommentar 16
Bundesliga

Adeyemi-Poker: Diese Barça-Stars will der BVB

Der Transfer von Karim Adeyemi zum FC Barcelona könnte zum Tauschgeschäft werden. Borussia Dortmund zeigt Interesse an mehreren Barça-Akteuren.

von Daniel del Federico - Quelle: Jijantes
1 min.
Marc Casadó im Trikot des FC Barcelona @Maxppp

Borussia Dortmund könnte sich im Poker um Karim Adeyemi (24) offenbar auch mit einem Spielertausch anfreunden. Wie ‚Jijantes‘ berichtet, zeigen die Schwarz-Gelben dabei Interesse an Roony Bardghji (20/Flügelspieler), Marc Casadó (22/zentrales Mittelfeld) und Héctor Fort (19/Außenverteidiger). Da der FC Barcelona die geforderten 40 Millionen Euro des BVB nicht zahlen will, könnte die Ablöse somit etwas gedrückt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das erste Angebot der Blaugrana für Adeyemi in Höhe von 20 Millionen Euro stößt in Dortmund voraussichtlich auf taube Ohren. Mit dem 24-Jährigen selbst ist sich Barça jedoch bereits komplett einig.

Einen Abgang der drei Akteure könnte Barcelona wohl verkraften, da keiner von ihnen im Team von Trainer Hansi Flick derzeit eine wichtige Rolle innehat. Sie stehen allerdings allesamt noch mehrere Jahre beim katalanischen Traditionsklub unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (16)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
La Liga
BVB
Barcelona
Karim Adeyemi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Barcelona Logo FC Barcelona
Karim Adeyemi Karim Adeyemi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert