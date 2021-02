Koeman hofft auf „viele Jahre“ mit Messi

Ronald Koeman wünscht sich, dass Lionel Messi beim FC Barcelona bleiben wird. „Ich hoffe, Messi bleibt noch für viele Jahre bei Barça. Er ist ein unglaublicher Spieler“, unterstreicht der Barça-Trainer auf der heutigen Pressekonferenz.

Koeman ist sich aber bewusst, dass nicht er die Entscheidung treffen wird: „Leo gibt der Mannschaft eine Menge Qualität und wir brauchen ihn. Er verbessert die Moral und die Energie der Mannschaft, aber seine Zukunft liegt in seinen Händen. Ich denke, dass nur eine Person darüber entscheiden kann. Und das ist Leo selbst.“

