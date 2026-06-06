XXL-Forderung für Greenwood

Um Mason Greenwood von Olympique Marseille loszueisen, muss ein Interessent wohl tief in die Tasche greifen. Laut Fabrizio Romano setzen die Franzosen den Preis für den 24-jährigen Angreifer auf 50 Millionen Euro Sockelablöse fest. Außerdem erwartet OM zusätzlich fünf Millionen Euro über Bonuszahlungen.

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Bis 2029 ist Greenwood noch an Marseille gebunden. In der abgelaufenen Spielzeit empfahl sich der Engländer wieder für höhere Aufgaben. 45 Pflichtspiele, 26 Tore und elf Assists standen am Ende zu Buche. Deshalb versuchen zahlreiche Vereine, Greenwood zu verpflichten. Die AS Rom bot offenbar kürzlich 40 Millionen Euro für einen Transfer – das war jedoch zu wenig.