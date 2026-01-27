Menü Suche
Also doch: Prates im Anflug auf Dortmund

Zuletzt schien der Transfer auf der Kippe zu stehen, jetzt hat Borussia Dortmund bei Kauã Prates doch so gut wie alles klargemacht. Verläuft alles nach Plan, wird der Linksverteidiger im Sommer an der Strobelallee aufschlagen.

von Julian Jasch - Quelle: Sky | Central da Toca
1 min.
Kauã Prates ist Brasilianer @Maxppp

Kaiki (22) wird sich voraussichtlich Como 1907 anschließen. Beide Linksverteidiger wollte Cruzeiro eigentlich nicht abgeben, deshalb stand der zwischenzeitlich sicher geglaubte Wechsel von Kauã Prates (17) zu Boussia Dortmund auf der Kippe. Das hat sich mittlerweile offenbar wieder geändert.

‚Sky‘ berichtet von einem Durchbruch zwischen den Vereinen in den Verhandlungen um einen Transfer des talentierten Verteidigers. Im Gesamtpaket soll der BVB inklusive Boni bis zu zwölf Millionen Euro auf den Tisch legen. Das brasilianische Medium ‚Central da Toca‘ geht zudem von einer Weiterverkaufsklausel aus.

Mit Prates selbst seien noch wenige Details zu klären, grundsätzlich liege aber ein unterschriftsreifer Vertrag bis 2031 bereit. Wird auch diese letzte Hürde genommen, schlägt der brasilianische U17-Nationalspieler im Sommer in Dortmund auf.

Zur Erinnerung: Im Winter darf Prates noch nicht nach Europa wechseln – erst am 12. August feiert er seinen 18. Geburtstag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
