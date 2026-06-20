Undav rettet Deutschland | Zwei Einsen, einmal Note fünf

Unverändert schickte Julian Nagelsmann seine Mannschaft ins Spiel gegen die Elfenbeinküste. Und Deutschland übernahm gleich die Initiative, einige kleinere Chancen waren die Folge. Der vermeintliche Führungstreffer nach einer Eckenvariante in der 23. Minute wurde zurecht nicht gegeben.

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Das 1:0 erzielten dann die Ivorer mit ihrer ersten echten Möglichkeit. Deutschland zeigte sich in der Folge durchaus beeindruckt, kam aber einige Minuten später wieder besser in die Partie. Wirklich große Gefahr konnte man aber nicht mehr erzeugen, so ging es mit dem 0:1-Rückstand in die Pause.

Zum Start des zweiten Durchgangs verlor die DFB-Elf dann zunächst völlig den Faden, leistete sich schnelle Ballverluste und lud die Ivorer zu Umschaltsituationen förmlich ein. Das Positive: Es blieb beim Ein-Tore-Rückstand. Das ließ Nagelsmann die Möglichkeit zum Dreifachwechsel mit Deniz Undav, Nadiem Amiri und Jamie Leweling.

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Diese Maßnahme zahlte sich fast sofort aus, resultierend im Ausgleichstreffer durch Undav. Auch im Anschluss blieb Deutschland am Drücker, ließ aber auch immer wieder Platz für Konter. Zwei große Chancen durch Nathaniel Brown und dem starken Amiri blieben zunächst ungenutzt. Stattdessen traf Undav ins Schwarze, ein weiteres Argument für einen Startelfplatz gegen Ecuador am Donnerstag.

Torfolge

0:1 Kessié (30.): Kimmich lässt sich von Diomande auf den falschen Fuß stellen. Dessen Hereingabe landet zunächst bei Diallo, der von Brown geblockt wird. Im Nachschuss schiebt Kessié flach in die linke Ecke ein. Neuer ist machtlos.

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1:1 Undav (68.): Der eingewechselte Undav spielt den eingewechselten Amiri auf der rechten Seite selbst frei, läuft dann durch und erhält den Ball per maßgeschneiderter Flanke zurück. Der Volley aus fünf Metern ist dann nur noch Formsache.

2:1 Undav (90.+4): Wieder Undav. Und was für ein Instinkttreffer des Torjägers, der einen Traumpass von Nmecha mustergültig mit rechts annimmt und mit links vollendet.

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Die Noten für das DFB-Team

Eingewechselt:

46‘ Rüdiger (3) für Schlotterbeck

60‘ Leweling (3) für Sané

60‘ Amiri (2) für Pavlovic

60‘ Undav (1) für Musiala

85‘ Goretzka für Havertz