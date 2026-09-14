Bayer & RB liefern sich Transfer-Rennen

Innenverteidiger Arthur Dias weckt das Interesse europäischer Topklubs. Wie ‚Teamtalk‘ berichtet, sind neben Tottenham Hotspur auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig auf den 19-jährigen Brasilianer aufmerksam geworden. Nottingham Forest und der FC Brentford aus der Premier League strecken ebenfalls die Fühler aus.

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Dias wurde für die kommenden Länderspiele erstmals von Carlo Ancelotti für die brasilianische Nationalmannschaft nominiert. Der Linksfuß war 2025 in die erste Mannschaft von Athletico Paranaense befördert worden und ist seitdem Stammspieler. Für Furacão hat er bereits 49 Spiele absolviert. Der Vertrag des Ausnahmetalents läuft noch bis 2028.