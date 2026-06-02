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FT-Exklusiv FT-Kurve 2. Bundesliga

Kontakt zu Schalke: Shein vor nächstem Schritt

von Dominik Schneider - Quelle: FT-Exklusiv
1 min.
Rocco Shein (l.) im Duell mit Erling Haaland (r.) @Maxppp

Für Rocco Shein steht im Sommer wohl der nächste Schritt auf der Karriereleiter an. Nach FT-Informationen liegen dem Esten bereits zwei Angebote von einem norwegischen Topklub und einem Vertreter aus der englischen Championship vor. Auch unter den Klubs haben schon Verhandlungen begonnen. Darüber hinaus zeigen auch Cardiff City und der FC Millwall konkretes Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers vom FK Fredrikstad.

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Das 22-jährige Laufwunder steht auch bei Vereinen aus Deutschland auf dem Zettel. Kontakt gab es unter anderem zum FC Schalke 04, konkretisiert haben sich die Gespräche mit den Knappen aber nicht. Als mögliche Ablöse für den 24-fachen Nationalspieler stehen drei bis fünf Millionen Euro zur Debatte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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