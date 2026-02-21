Menü Suche
Wolfsburg: Keine Zweifel an Bauer

von Remo Schatz - Quelle: Sky | DAZN
Wolfsburg-Coach Daniel Bauer @Maxppp
Wolfsburg 2-3 Augsburg

Für Pirmin Schwegler gibt es keinen Grund, an Trainer Daniel Bauer zu zweifeln. „Die Überzeugung ist weiterhin da, die Frage stellt sich nicht“, unterstrich der Sportdirektor des VfL Wolfsburg vor der Partie gegen den FC Augsburg bei ‚Sky‘. Im ‚DAZN‘-Interview ergänzte Schwegler: „Wir sprechen jeden Tag über Inhalte, und das natürlich mit dem Trainer.“

Bauer selbst forderte vor dem Kellerduell: „Wir müssen insgesamt konstanter agieren. Heute ist das große Ziel, von Minute eins an unsere Identität auf den Platz zu bringen, intensiven Fußball zu spielen.“ Am Ende steht eine schmerzhafte 2:3-Heimniederlage, die aber laut Schwegler an der Überzeugung nichts ändern soll.

