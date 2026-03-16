WM im Blick: Bissecks Vorteil

Im Wettstreit um die begehrten Kaderplätze in der Nationalmannschaft sieht Yann Aurel Bisseck einen klaren Vorteil bei sich. Gegenüber dem ‚kicker‘ stellt der 25-jährige Abwehrspieler von Inter Mailand seine Variabilität in den Vordergrund: „Das Gute für mich ist, dass ich bei Inter mehrere Positionen spiele. […] Ich habe in den vergangenen eineinhalb Jahren viel dazugelernt – menschlich und taktisch.“

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Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Bisseck nach eigener Aussage immer mal wieder. Auch während seiner Verletzungen sei dieser nie abgebrochen, berichtet Bisseck: „Es freut mich auch, wenn Julian Nagelsmann das eine oder andere Spiel von uns schaut und mich nicht aus den Augen verliert.“ Zum Inhalt der Gespräche mit Nagelsmann will der Innenverteidiger aber keine Angaben machen, dies behandle er „gerne vertraulich“.