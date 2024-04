M’gladbach: Namhafte Interessenten für Itakura

Ko Itakura hat Interesse in der Ligue 1 sowie La Liga geweckt. ‚Fussball.news‘ berichtet jedenfalls, dass die AS Monaco und Atlético Madrid den 27-jährigen Defensivallrounder von Borussia Mönchengladbach hoch bewerten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Itakura steht am Niederrhein noch bis 2026 unter Vertrag, darf im Sommer aber per Ausstiegsklausel wechseln. Zehn bis 15 Millionen Euro würden dann fällig werden. 2022 hatte die Borussia für den japanischen Nationalspieler fünf Millionen als Ablöse an Manchester City überwiesen.