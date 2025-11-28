Menü Suche
Barça in Gesprächen mit Kluivert

von Fabian Ley - Quelle: Fabrizio Romano
Der FC Barcelona will wieder an die europäische Spitze @Maxppp

Der FC Barcelona will mit Shane Kluivert in die Zukunft gehen. Laut Fabrizio Romano befinden sich die Katalanen mit dem Flügelstürmer in Gesprächen über eine Verlängerung des auslaufenden Kontrakts. Barça habe Kluivert einen Dreijahresvertrag vorgelegt, eine Entscheidung sei noch nicht getroffen worden.

Der 18-Jährige, Sohn des früheren Barça-Angreifers Patrick Kluivert, war 2017 in den Nachwuchs der Blaugrana gewechselt. Derzeit ist der niederländische U19-Nationalspieler in Barcelona ebenfalls für die U19 am Ball. Für die Profis kam der Rechtsfuß bislang noch nicht zum Einsatz. Seine älteren Halbbrüder Justin Kluivert (26/AFC Bournemouth) und Ruben Kluivert (24/Olympique Lyon) haben bereits im Profifußball Fuß gefasst.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
