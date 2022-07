Wird Saka Arsenals Topverdiener?

Der FC Arsenal will für eine Vertragsverlängerung mit Bukayo Saka tief in die Tasche greifen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, offerieren die Gunners ihrem Eigengewächs einen langfristigen und äußerst lukrativen neuen Kontrakt. Das neue Arbeitspapier würde Sakas bisheriges Salär mit einem Schlag verdoppeln und den Flügelspieler zu einem der Bestverdiener des Klubs machen. Aktuell streicht der 18-fache englische Nationalspieler rund 80.000 Euro in der Woche ein und ist bis 2024 gebunden.

Bei den Londonern hat sich Saka zum unumstrittenen Stammspieler aufgeschwungen. In der zurückliegenden Saison verbuchte der Linksfuß zwölf Tore und sieben Vorlagen in 43 Pflichtspieleinsätzen. Auch in der von Gareth Southgate trainierten englischen Nationalmannschaft zählt der rechte Außenbahnspieler mittlerweile zu den festen Größen.