Anselmino-Poker: BVB wagt nächsten Schritt

Dass Kapitän Emre Can (31) bei Borussia Dortmund zweimal in Folge von der Bank aus zuschauen muss, passiert selten. Wie schon gegen den FC Villarreal setzte Niko Kovac auch gegen Bayer Leverkusen (2:1) unter anderem auf Aarón Anselmino (20) in der Defensive. Der Argentinier konnte gegen die Werkself erneut überzeugen und traf sogar zum 1:0.

Nach seiner langwierigen Muskelverletzung ist Anselmino jetzt wieder fit und macht sich für Schwarz-Gelb unentbehrlich. Das Problem: Seine Leihe ist nur auf ein Jahr ausgelegt, eine Kaufoption besitzt der BVB nicht. „Wir hoffen, dass Aarón noch weiter bleibt, na klar“, sagte Sebastian Kehl gestern in der Mixed Zone. Dafür muss aber vor allem dessen Stammverein, der FC Chelsea, mitspielen.

„Ich werde sicherlich in den nächsten Tagen mal den Hörer in die Hand nehmen müssen und werde dort anrufen. Wir haben einen ganz guten Draht zum FC Chelsea“, so Dortmund Sportdirektor. Offen ist, ob Kehl eine weiter Leihe oder eine feste Verpflichtung anstrebt. Anselmino ist vertraglich bis 2031 an die Blues gebunden. Diese hatten im Sommer 2024 16,5 Millionen Euro an die Boca Juniors überwiesen.