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Bundesliga

Eintracht: 40-Millionen-Angebot für Uzun im Anflug

Sorgt Can Uzun bei Eintracht Frankfurt für den nächsten Geldregen? Ein erstes Angebot über 40 Millionen Euro wird wohl zeitnah in der Bankenmetropole eintreffen.

von Julian Jasch - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu | Sky
1 min.
Can Uzun klatscht @Maxppp

Eintracht Frankfurt konnte sich nicht fürs europäische Geschäft qualifizieren. Entsprechend dürfte Spielmacher Can Uzun (20) angesichts der zahlreichen Interessenten kaum zu halten sein.

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Allen voran Galatasaray lockt den türkischen Nationalspieler (fünf Länderspiele). Mehr noch: Laut Yagiz Sabuncuoglu will der Serienmeister 40 Millionen Euro für die Verpflichtung des feinen Technikers bereitstellen.

Neben Gala beschäftigen sich diverse weitere spannende Klubs mit Uzun, darunter englische Vertreter sowie die SSC Neapel und der AC Mailand. Gut möglich, dass der Rechtsfuß in den kommenden Wochen mit guten Leistungen bei der WM noch mehr Interessenten auf den Plan ruft.

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In Frankfurt reibt man sich bereits die Hände. Drei Jahre vor Vertragsende verlangt Sportvorstand Markus Krösche laut ‚Sky‘ 60 Millionen Euro für Uzun, der vor zwei Jahren für elf Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg gekommen war – Galatasaray müsste sich finanziell also noch ein wenig strecken.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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