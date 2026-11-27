Der VfB Stuttgart muss dem 1. FC Nürnberg 250.000 Euro für das Nationalmannschaftsdebüt von Finn Jeltsch überweisen. Das geht aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervor. Der 20-jährige Innenverteidiger kam beim 5:0-Sieg gegen die Niederlande erstmals im Trikot der A-Nationalmannschaft zum Einsatz.

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Dem Bericht zufolge mussten die Schwaben bereits im Mai 2025 eine weitere Bonuszahlung an die Franken leisten. Nach dem 4:2-Erfolg im DFB-Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld wurden demnach 500.000 Euro fällig. Jeltsch war im Februar 2025 für eine Ablösesumme von 9,5 Millionen Euro aus Nürnberg nach Stuttgart gewechselt.