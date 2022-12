Werder: Werner will „eines Tages ins Ausland“

Ole Werner wird der Bundesliga wohl nicht ewig erhalten bleiben. Wie der Chefcoach von Werder Bremen gegenüber der ‚Bild‘ verrät, würde er eines Tages gerne einen ausländischen Klub trainieren. „Natürlich gibt es etwas, was ich gern erleben will. Ich möchte eines Tages gern im Ausland arbeiten und sehen, ob meine Trainerarbeit auch in einer anderen Sprache und Kultur funktioniert.“

Wo genau er denn hinwolle, konnte Werner noch nicht sagen, grenzte aber ein: „Außerhalb des englischen Sprachraums wäre es nach aktuellem Stand schwierig.“ Jedoch habe er gelernt „dass man sich im Leben am besten erst mal auf das Hier und Jetzt konzentriert“, so der 34-Jährige. In der vergangenen Saison führte er den Weserklub zum direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga, wo man nach 15 Spieltagen aktuell auf Rang neun steht.

