Eriksens besonderes Tor | Kanes Meilenstein

Eriksens Tor fürs Herz

Es ist eine Geschichte, die wohl jeden Fußball-Fan berührt. Rund neun Monate nach seinem bei der EM erlittenen Herzstillstand stand Christian Eriksen beim gestrigen Spiel gegen die Niederlande erstmals wieder für die dänische Nationalmannschaft auf dem Platz. Das allein würde eigentlich schon als Happy End durchgehen, doch Eriksen traf prompt nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung zum zwischenzeitlichen 2:3 (Endstand 2:4). Ein Treffer, der über Dänemarks Grenzen hinweg für Freude sorgte. „Ein Tor fürs Herz“, beschreibt es etwa die französische ‚L’Équipe‘ auf ihrer Titelseite.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kanes Meilenstein

In England zelebrieren die Zeitungen einen anderen Torschützen: Harry Kane, der beim 2:1-Sieg der Three Lions sein 49. Länderspieltor erzielte. Damit zog der Tottenham-Star mit Sir Bobby Charlton gleich – auf Rekordtorschütze Wayne Rooney fehlen noch vier Treffer. „Hurrikane“, titelt der ‚Daily Star‘ einen Tag später.

Olmo lässt Spanien jubeln

Anderes Land, anderer Torschütze. In Spanien war es Dani Olmo, der La Furia Roja den Sieg bescherte – und das in der 90. Minute. Gegen Albanien drehte der Leipziger so ein 1:1 zu einem 2:1. In seinem Heimatland wird er nun gefeiert. „Es lebe Olmo“, prangt es auf der in Madrid ansässigen ‚as‘ neben einem Bild des jubelnden RB-Stars.