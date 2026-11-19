La Liga
Neuer Klub für Puyol
1 min.
@Maxppp
Der ehemalige Profi des FC Barcelona, Carles Puyol, ist zurück im Fußballgeschäft. Der 48-Jährige ist ab sofort als Direktor für Beziehungen und internationalen Fußball beim Inter Club d’Escaldes in Andorra tätig. Zuletzt hatte Puyol bis Januar 2015 bei den Blaugrana als Assistent der Geschäftsführung gearbeitet.
Unter der Anzeige geht's weiter
Inter Club Escaldes @interescaldes – 11:49
👏🏻 BENVINGUT @Carles5puyol!Bei X ansehen
Carles Puyol s'incorpora com a Director de Relacions i Futbol Internacional de la nostra entitat.
La seva arribada representa un nou pas en el creixement institucional del club.
Amb tu, #seremmés💙🖤
Carles Puyol s'incorpora com a Director de Relacions i Futbol Internacional de la nostra entitat.
La seva arribada representa un nou pas en el creixement institucional del club.
Amb tu, #seremmés💙🖤
Seinem neuen Klub in Andorra soll Puyol zu internationalem Glanz verhelfen. Der andorranische Meister hat in diesem Jahr Geschichte geschrieben, als er sich als erster Verein aus Andorra für die Conference League qualifiziert hat.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden