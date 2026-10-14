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Hütter-Urteil: „Das sieht nicht gut aus“

von Martin Schmitz - Quelle: Sport Bild
1 min.
Adi Hütter unterhält sich angeregt mit Lothar Matthäus @Maxppp

Lothar Matthäus zeigt sich verwundert über die öffentliche Demontage von Abwehrchef Robin Koch (30) durch Adi Hütter nach der deutlichen 0:6-Niederlage bei RB Leipzig. Gegenüber der ‚Sport Bild‘ sagt der Weltmeister-Kapitän von 1990 über den Chefcoach von Eintracht Frankfurt: „Die deutlichen Aussagen über Robin Koch haben mich überrascht. Dass er bei der Auswechslung seines Kapitäns von einer Erlösung spricht, war unglücklich. Das sieht nicht gut aus.“

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Matthäus kenne Hütter seit 20 Jahren und ist sich sicher, dass der erfahrene Trainer nicht ohne Grund auch öffentlich so deutlich wurde: „Er muss wirklich unzufrieden mit ihm sein. Ich vermute, dass die erste Hälfte in Leipzig einfach das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Rein von der Leistung her hätte man nämlich alle auswechseln müssen.“ Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den 1. FC Köln am Freitag (20:30 Uhr) bestätigte Hütter, dass Koch erneut spielen und Kapitän bleiben wird: „Da gibt es für mich gar keine Frage und Diskussion.“

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