Bestätigt: Werder prüft Blitz-Transfer

Bei Werder Bremen denkt man darüber nach, auf den wochenlangen Ausfall von Innenverteidiger Amos Pieper (28) mit der Verpflichtung eines neuen Spielers zu reagieren. Sportchef Clemens Fritz erläutert gegenüber der ‚Bild‘: „Es steht aktuell noch nicht fest, wann wir mit Amos wieder rechnen können. Daher prüfen wir, ob wir eine Lösung auf dem Markt finden können.“

Mit Pieper, Mitchell Weiser (31), Isaac Schmidt (26), Felix Agu (26), Niklas Stark (30) und Maximilian Wöber (27) stehen dem kriselnden Bundesligisten aktuell sechs Verteidiger nicht zur Verfügung. Aufgrund des personellen Engpasses verschieben sich die angestrebten Abgänge von Isak Hansen-Aarören (21) und Skelly Alvero (23) wohl auf den Deadline Day, führt Fritz aus: „Bei Isak gibt es positive Signale für einen Transfer. Aktuell ist er aufgrund unserer dünnen Personaldecke aber noch bei uns und wird es bis zum Wochenende auch bleiben. Das gilt auch für Skelly.“