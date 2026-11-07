BVB: Auszeichnung für Gadou

Joane Gadou ist für seine starke Entwicklung bei Borussia Dortmund ausgezeichnet worden. Der 19-jährige Innenverteidiger wurde von den Fans, Klub-Vertretern und ausgewählten Bundesliga-Experten zum Rookie of the Month Oktober gewählt. Gadou setzte sich gegen Dennis Seimen (20/VfB Stuttgart) und Mattes Hansen (22/SC Paderborn) durch.

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Zur Wahl stehen in jedem Monat Bundesliga-Spieler, die am ersten Spieltag jünger als 23 Jahre alt waren und vorher noch nie in der Startelf gestanden haben (dazu maximal 450 Minuten Spielzeit). Gadou wechselte im Sommer für rund 20 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni von RB Salzburg zum BVB. Der Youngster besticht vor allem durch seine Physis und enorme Geschwindigkeit.