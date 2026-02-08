Menü Suche
HSV: Schnelle Entscheidung bei Heuer Fernandes?

von Remo Schatz - Quelle: Bild
HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandes hat den Ball sicher @Maxppp

Der Hamburger SV könnte bald Planungssicherheit auf der Torwartposition haben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, könnte noch im Laufe dieses Monats bei den Vertragsverhandlungen mit Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes (33) die Entscheidung fallen.

Die Tendenz geht klar in Richtung Verlängerung. Laut der Boulevardzeitung sind die Verhandlungen in den vergangenen Wochen angelaufen. Beide Seiten haben bereits vor geraumer Zeit signalisiert, den im Sommer auslaufenden Kontrakt verlängern zu wollen.

