40-Millionen-Neuzugang für Glasner

Crystal Palace steht kurz vor der Verpflichtung des ersten Winter-Neuzugangs. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben sich die Eagles um Trainer Oliver Glasner mit Tottenham Hotspur auf den Transfer von Brennan Johnson geeinigt. 40 Millionen Euro Ablöse fließen demnach bald innerhalb Londons. Lediglich der 24-Jährige selbst muss dem Wechsel noch grünes Licht erteilen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Johnson war im Sommer 2023 für eine Ablöse von rund 55 Millionen Euro von Nottingham Forest zu den Spurs gewechselt. Unter dem neuen Trainer Thomas Frank genießt der Flügelspieler jedoch kein so hohes Ansehen wie unter dessen Vorgänger Ange Postecoglou. In der laufenden Spielzeit kam der Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend in 21 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei vier Tore für Tottenham.