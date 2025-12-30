Menü Suche
Kommentar
Premier League

40-Millionen-Neuzugang für Glasner

von Leon Morsbach - Quelle: The Athletic
1 min.
Brennan Johnson beim Torjubel @Maxppp

Crystal Palace steht kurz vor der Verpflichtung des ersten Winter-Neuzugangs. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben sich die Eagles um Trainer Oliver Glasner mit Tottenham Hotspur auf den Transfer von Brennan Johnson geeinigt. 40 Millionen Euro Ablöse fließen demnach bald innerhalb Londons. Lediglich der 24-Jährige selbst muss dem Wechsel noch grünes Licht erteilen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Johnson war im Sommer 2023 für eine Ablöse von rund 55 Millionen Euro von Nottingham Forest zu den Spurs gewechselt. Unter dem neuen Trainer Thomas Frank genießt der Flügelspieler jedoch kein so hohes Ansehen wie unter dessen Vorgänger Ange Postecoglou. In der laufenden Spielzeit kam der Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend in 21 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei vier Tore für Tottenham.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Crystal Palace
Spurs
Brennan Johnson

Weitere Infos

Premier League Premier League
Crystal Palace Logo Crystal Palace
Spurs Logo Tottenham Hotspur
Brennan Johnson Brennan Johnson
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert