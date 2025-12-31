Menü Suche
Gespräche laufen: Cancelo vor Europa-Rückkehr

von Tobias Feldhoff - Quelle: Fabrizio Romano
João Cancelo zeigt nach oben @Maxppp

Nach eineinhalb Jahren beim saudi-arabischen Klub Al Hilal könnte João Cancelo in den europäischen Spitzenfußball zurückkehren. Laut Fabrizio Romano befassen sich Inter Mailand, Juventus Turin und Ex-Arbeitgeber FC Barcelona mit der Personalie. Am weitesten fortgeschritten sei das Werben von Inter, das bereits Gespräche mit Cancelos Management sowie Al Hilal führt.

2024 war Cancelo für 25 Millionen Euro von Manchester City in die Saudi Pro League gewechselt. Vertraglich ist der 31-jährige Außenverteidiger noch bis 2027 an Al Hilal gebunden, im Raum steht ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption.

