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Offiziell Premier League

Watkins wechselt für 60 Millionen

von Dominik Sandler - Quelle: alhilal.com
1 min.
Ollie Watkins bei der englischen Nationalmannschaft @Maxppp

Nach sechs Jahren bei Aston Villa verlässt Ollie Watkins die Premier League. Der Angreifer schließt sich Al Hilal an. Dem Vernehmen nach überweist der Wüstenklub rund 58 Millionen Euro plus zwei Millionen an Boni nach Birmingham.

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In allen sechs Spielzeiten bei den Villans traf Watkins in der Premier League zweistellig, entsprechend ist der Abgang des englischen Nationalspielers ein herber Verlust. In Nicolas Jackson hat der Champions League-Teilnehmer schon den designierten Nachfolger gefunden. Für den 25-Jährigen kassiert der FC Chelsea 75 Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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