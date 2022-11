Galtier: „Messi & Mbappé nicht wegen des Geldes hier“

Christophe Galtier hat sich zur Zukunft von Lionel Messi geäußert, dessen Vertrag bei Paris St. Germain im Sommer ausläuft. Es gebe „viele Parameter“, die über eine mögliche Verlängerung entscheiden, so der PSG-Trainer in der ‚Marca‘: „Der erste ist sein Wunsch. Will er weiter bei PSG bleiben? Ist er glücklich hier? Das erste, was man wissen muss, ist, ob er weitermachen will.“ Es sei eine Entscheidung, die „zwischen dem Spieler und (Kaderplaner, Anm. d. Red.) Luis Campos getroffen“ werde.

Bei Kylian Mbappé sei es „die gleiche Situation wie bei Leo. Wenn ein Spieler in einem Verein glücklich ist, hat er keinen Grund zu gehen. In dem Moment, in dem der Spieler auf dem Platz genießt und spürt, dass er in einer Mannschaft ist, die gewinnen kann und bei großen Herausforderungen konkurrenzfähig ist, gibt es keinen Grund zu gehen“, zeigt sich Galtier zuversichtlich. Der Coach ist sich sicher: „Sie sind nicht wegen des Geldes hier. Ich glaube, dass Kylian einfach PSG liebt.“