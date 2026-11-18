Bayern-Präsident Herbert Hainer hat sich zu den jüngsten Aussagen von Uli Hoeneß über Jamal Musiala geäußert. „Wir sind selbstverständlich regelmäßig mit Uli Hoeneß in Kontakt, und er macht sich natürlich immer Gedanken um den FC Bayern – manchmal auch Sorgen. Und die äußert er auch. So kennen wir ihn, das zeichnet ihn ja aus“, so Hainer im Interview mit ‚t-online‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FCB-Ehrenpräsident hatte zuletzt Zweifel geäußert, ob Musiala noch einmal seine frühere Leistungsfähigkeit erreichen und damit seinem Status als einem der Topverdiener gerecht werden könne. Hainer reagierte gelassen und stellte mit Blick auf den 23-jährigen Offensivspieler klar: „Wir alle schätzen Jamal sehr.“