Davies schwärmt von Flick

Alphonso Davies hat im Interview mit ‚ESPN‘ nur lobende Worte für seinen Trainer Hansi Flick parat. Am meisten gefällt dem 19-jährigen Bayern-Profi, „dass er uns spielen lässt, dass er uns kreativ sein lässt. Er gibt die Taktik vor, wie wir spielen sollen, aber am Ende des Tages ist der Fußball frei und fließend. Er will nur, dass wir Spiele gewinnen und unseren Fußball genießen.“

Bislang hat Flick mit seiner Marschroute Erfolg, gewann mit dem FC Bayern 18 von 21 Spielen und liegt in allen Wettbewerben voll im Soll. Davies hält auch den Champions League-Sieg für möglich: „Ich glaube wirklich, dass wir mit der Qualität, die wir haben, die Champions League gewinnen können.“ Das Achtelfinal-Hinspiel beim FC Chelsea entschied Bayern mit 3:0 für sich, Davies steuerte einen Assist bei.