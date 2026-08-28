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United erreicht Angebot für Zirkzee

von Lukas Weinstock - Quelle: Gianluca Di Marzio | Fabrizio Romano
1 min.
Joshua Zirkzee hat Bryan Mbeumo im Arm @Maxppp

Der AC Florenz bemüht sich offenbar konkret um Joshua Zirkzee (25). Laut Gianluca Di Marzio hat der Serie A-Vertreter bei Manchester United ein offizielles Angebot für den Stürmer eingereicht, dessen Vertrag bis 2029 befristet ist. Es handele sich um eine Leihe mit Kaufoption.

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Di Marzio zufolge hat Zirkzee dem Wechsel bereits zugestimmt. Fabrizio Romano berichtet jedoch, dass der Ex-Bayer die Offerte noch prüft. Die Fiorentina sei bereit, fünf Millionen Euro an Leihgebühr zu zahlen sowie das komplette Gehalt des Niederländers zu übernehmen. In Florenz würde Zirkzee auf Moise Kean (26) folgen, den es aller Voraussicht nach zu Como 1907 zieht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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