Portugal ohne CR7 nach Amerika

Portugals Nationaltrainer Roberto Martinez hat sein Aufgebot für die bevorstehenden Länderspiele bekanntgegeben. Der Belgier nominiert 27 Profis für die Spiele am 28. März gegen Mexiko und am 31. März gegen die USA.

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Nicht mit dabei ist Cristiano Ronaldo. Der 41-jährige Superstar fehlt aufgrund einer Muskelverletzung und kann bei der prestigeträchtigen Wiedereröffnung des altehrwürdigen Aztekenstadions nicht auflaufen. Seit 2016 liefen Ausbau- und Renovierungsarbeiten an der 81.070 Zuschauer fassenden Arena in Mexiko-Stadt.