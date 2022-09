Reis als Kovac-Nachfolger?

Der VfL Wolfsburg belegt Tabellenrang 17. Für den vom VW-Konzern wirtschaftlich unterstützen Klub keine befriedigende Position. Aus sportlichen und auch zwischenmenschlichen Gründen steht Trainer Niko Kovac seit einiger Zeit gehörig unter Druck. Laut der ‚Sport Bild‘ beschäftigt man sich bei den Wölfen bereits mit einem potenziellen Nachfolger.

Und der wäre beim VfL kein Unbekannter. Dem Bericht zufolge ist Thomas Reis ein Kandidat beim Bundesliga-Klub aus Niedersachsen. Der 48-Jährige war schon von 2016 bis 2019 in Wolfsburg angestellt, betreute damals sehr erfolgreich das U19-Team. Bei Trainerentscheidungen für das Profiteam war sein Name immer wieder mit in der Verlosung, den Zuschlag erhielt er allerdings nie. Dies könnte sich bald ändern.

Zunächst ist Kovac allerdings weiter im Amt. In den nächsten Spielen gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15:30 Uhr), gegen den FC Augsburg (8. Oktober) und gegen Borussia Mönchengladbach (15. Oktober) müssen für den kroatischen Coach jedoch dringend benötigte Punkte her, sonst könnte der Druck am Ende zu groß werden.