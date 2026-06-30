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Everton vor 29-Millionen-Transfer

von Daniel del Federico - Quelle: The Athletic
1 min.
Tyrique George hört gerne Musik @Maxppp

Obwohl der FC Everton die Kaufoption im Leihvertrag von Tyrique George verstreichen ließ, arbeitet der Verein weiter an einer festen Verpflichtung. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, befinden sich die Toffees mit dem FC Chelsea bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen.

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Die ursprüngliche Kaufklausel belief sich auf rund 29 Millionen Euro, doch Everton entschied sich, diese nicht zu ziehen. In den aktuellen Gesprächen mit den Blues deutet sich nun eine Einigung auf eine ähnliche Gesamtsumme an, die allerdings erst durch das Erreichen von Bonuszahlungen zustande kommen soll. Für die Toffees kam der Flügelspieler in der abgelaufenen Rückrunde in elf Pflichtspielen zum Einsatz, konnte dabei jedoch keine Scorerpunkte beisteuern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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