Schalke: Muslic hofft auf Karius

von Fabian Ley
Loris Karius gibt lautstark Anweisungen @Maxppp
Schalke 04 Bielefeld

Eine endgültige Entscheidung darüber, ob Loris Karius (32) für den FC Schalke 04 bei der Partie gegen Arminia Bielefeld am Freitag (18:30 Uhr) im Kasten stehen kann, ist noch nicht gefallen. Auf der Pressekonferenz sagte S04-Coach Miron Muslic: „Loris wurde individuell auf dem Platz betreut und hat auch individuell trainiert. Wir machen es noch nicht komplett zu und haben noch ein wenig Zeit. Wir werden alles daran setzen, dass er spielen kann.“

Gleichzeitig ordnet Muslic jedoch ein: „Aber Loris war jetzt auch zwei Wochen nicht im Mannschaftstraining.“ Karius hatte die vergangenen beiden Spiele aufgrund von Rückenbeschwerden verpasst. Sollte der Stammkeeper auch gegen Bielefeld ausfallen, stünde erneut Winterneuzugang Kevin Müller (34) als Ersatz bereit.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
