Diomande-Nachfolger: RB Leipzig erzielt Einigung

Am vergangenen Dienstag berichtete die französische FT-Partnerseite Foot Mercato erstmals exklusiv vom Interesse von RB Leipzig an Diego Moreira von Racing Straßburg. Zwei Tage später ist der Transferpoker richtig heiß gelaufen.

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Nach FT-Informationen hat der Bundesligist mit dem belgischen Nationalspieler mittlerweile eine mündliche Einigung über einen Transfer erzielt. Bei RB soll der 22-jährige Flügelspieler in die Fußstapfen von Yan Diomande (19) treten, den es zu Real Madrid zog.

Knackpunkt werden nun die Ablöseverhandlungen zwischen Leipzig und Straßburg sein. Noch liegen die Parteien in ihren Vorstellungen weit auseinander. RB wird die Franzosen davon überzeugen müssen, mit den Preisvorstellungen herunterzugehen.

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Auch Einigung mit El Mourabet

Wunsch der Leipziger ist es, neben Moreira auch Samir El Mourabet (20) nach Sachsen zu lotsen. Vom Interesse am Mittelfeldspieler, der auch in Straßburg unter Vertrag steht, berichtete Foot Mercato ebenfalls exklusiv am Dienstag. Wie bei Moreira gilt nach FT-Informationen nun: Eine Einigung mit dem Spieler hat RB erzielt, eine Übereinkunft mit dessen Klub steht noch aus.