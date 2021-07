Saliba mit Kaufoption nach Marseille?

William Saliba verlässt den FC Arsenal diesen Sommer wieder per Leihe – doch unter Umständen für immer. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, soll das 20-jährige Abwehrtalent mitsamt Kaufoption an Olympique Marseille ausgeliehen werden. Diese liegt dem Vernehmen nach bei lediglich zehn Millionen Euro.

Die Gunners hatten bei der Verpflichtung im Sommer 2019 einst 30 Millionen Euro an die AS St. Étienne überwiesen. Für die Londoner kam Saliba jedoch nur für die U23 zu acht Einsätzen. Bei den Profis hatte Cheftrainer Mikel Arteta bislang wenig Verwendung für den 1,93 Meter großen Rechtsfuß. Für Arsenal bahnt sich damit ein deutliches Minusgeschäft an.