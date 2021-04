Arsenal bindet Balogun

Der FC Arsenal erwehrt sich bei Nachwuchstalent Folarin Balogun den Avancen anderer Klubs und stattet den 19-Jährigen mit einem neuen Vertrag aus. Wie die Gunners mitteilen, hat der Angreifer ein langfristiges Arbeitspapier unterzeichnet. Der ursprüngliche Kontrakt wäre zum Sommer ausgelaufen.

Bei den Profis machte der Nachwuchsstürmer (acht Treffer in 16 Premier League 2-Spielen) in der Europa League mit drei Scorerpunkten in vier Partien auf sich aufmerksam. Die zuvor offene Vertragssituation in London hatte in den vergangenen Wochen unter anderem RB Leipzig, den VfB Stuttgart und auch Bayer Leverkusen auf den Plan gerufen.