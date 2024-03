Eintracht: Rode & Krösche über den „großen Schock“

Das schwer ramponierte Knie von Sebastian Rode trübt noch die Stimmung bei Eintracht Frankfurt. „Das war für uns ein großer Schock, weil er ein extrem wichtiger Spieler und unser Kapitän ist, der großen Anteil am Erfolg der vergangenen Jahre hat und Teil unserer Planungen für den Umbruch in dieser Saison war“, sagte Sportvorstand Markus Krösche auf der heutigen Pressekonferenz über die Nachricht, dass sein Mittelfeldspieler in dessen letzter Saison wegen anhaltender Knieprobleme womöglich nicht mehr zum Einsatz kommen kann.

Auch Rode selbst kam vor der Presse noch einmal zu Wort: „Nach der Diagnose habe ich mir viele Gedanken um die Zukunft gemacht und mich für die Arthroskopie entschieden, damit die Schmerzen weggehen und ich positiv nach vorne blicken kann.“ Immerhin versprüht der 33-Jährige ein wenig Optimismus: „Die OP ist fünf Tage her, das Knie hat sich gut entwickelt.“ Mit etwas Glück kann sich Rode am Saisonende auf dem Rasen von den SGE-Fans verabschieden, er werde dabei aber „nichts übers Knie brechen“. Seinen Humor hat der Routinier jedenfalls noch nicht verloren.