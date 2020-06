Nächstes Benfica-Juwel auf der Bayer-Liste

Bayer Leverkusen zeigt offenbar Interesse an João Ferreira von Benfica Lissabon. Wie die portugiesische Sportzeitung ‚O Jogo‘ berichtet, schickt die Werkself deshalb noch in dieser Woche Funktionäre nach Portugal, um mit dem Agenten des Talents zu verhandeln.

Ferreira ist nach Tomás Tavares bereits der zweite Spieler von Benfica, der am heutigen Montag mit Bayer in Verbindung gebracht wird. Durchaus kurios: Beide sind 19 Jahre alt und spielen am liebsten als Rechtsverteidiger. Während Tavares aber schon zu einigen Profieinsätzen für Benfica kommt, stand Ferreira bisher nur für die zweite Mannschaft auf dem Platz.